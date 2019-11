Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bisher sieben Adipositas-Operationen in Weimar

Mit einem Vortrag und einer Fragestunde des zuständigen Oberarztes Erik Bärthel stellte sich gestern das neue Adipositas-Zentrum des Weimarer Sophien- und Hufelandklinikums einer größeren Öffentlichkeit vor. Der Facharzt für Chirurgie und Viszeralchirurgie leitete in den vergangenen Monaten den Aufbau dieses neuen Fachbereichs für Patienten mit krankhafter Fettleibigkeit.

Bärthel wechselte zu Jahresbeginn vom Jenaer Uni-Klinikum nach Weimar – quasi gemeinsam mit dem neuen Chefarzt der Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie, Henning Mothes, der im Juli sein Amt übernahm. Bärthel hatte schon an der Saale Adipositas-Kranken geholfen. „In Gera gibt es dafür seit rund 20 Jahren eine Klinik mit gutem Ruf über Deutschland hinaus“, sagt er. Die meisten Betroffenen kämen jedoch eher aus sozial schwächerem Umfeld. „Weite Anfahrtswege sind da kaum zumutbar, deshalb sollte man Adipositas-Chirurgie in der Fläche anbieten.“ Diese Aufgabe gehe er in Weimar nunmehr an.

Die Operation sei jedoch erst das letzte Glied einer Behandlungskette. Erst wenn ein zuvor gestartetes Programm mit Bewegung, Verhaltenstherapie, psychologischer Begleitung und Ernährungsumstellung keinen Effekt bringe, kommen Magenverkleinerung oder Darm-Bypass überhaupt in Frage. Die aktuelle Behandlungs-Leitlinie sieht solche Eingriffe ab einem Body-Mass-Index (BMI) ab 40 vor – oder wenn Patienten mit BMI ab 35 zusätzlich an Begleiterkrankungen wie Diabetes, Arthrose oder Bluthochdruck leiden.

In Weimar operierte Bärthel bisher sieben Adipositas-Patienten, fast alles Frauen. Zwei weitere Eingriffe folgen noch in diesem Jahr, zehn sind für 2020 schon angemeldet. Binnen rund 18 Monaten verlieren die Operierten 50 bis 60 Prozent der Kilos über dem ihrer Größe entsprechenden Normalgewicht.

Eine Therapie-Gruppe, um Operationen zu vermeiden, sei angestrebt, so der Oberarzt: „Die Infrastruktur dafür hätten wir, aber noch nicht die personellen Möglichkeiten.“