Bissiger Hund in Weimar – Zeugen gesucht

Am Dienstagvormittag ging ein Mann gegen 9 Uhr mit seiner Retriever-Hündin Gassi. An der Ecke Markt/ Frauentorstraße war an einem Fahrradständer ein anderer Hund angeleint, der sich aufgrund der zu langen Leine den beiden näherte und erst Hündin, dann den Besitzer biss, heißt es in der Polizeimeldung.

Der hinzukommende Besitzer des Hundes kümmerte sich nicht um die Vorkommnisse und ging mit seinem Hund weiter. Die Bisswunden der Geschädigten mussten ärztlich versorgt werden.

Die Polizei Weimar sucht nun nach dem Besitzer des bissigen Hundes. Letzterer hatte helles Fell und gehört zu einer größeren Rasse, die nicht genauer konkretisiert werden könne. Der Besitzer wird vom Geschädigten als schlank, mit hellem Haar und um die 30 Jahre alt beschrieben.

Wer hat zu beschriebenem Zeitpunkt etwas beobachtet? Meldung bitte an die Polizei Weimar unter Telefon: 036343/8820.

