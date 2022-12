Bitte nicht schwarz-weiß

Marvin Reinhart, Redakteur in Weimar.

Weimar. Marvin Reinhart über die Social-Meide-Debatte und binäres Denken

Immer wieder wird dieser Tage über Social-Media diskutiert, oftmals sehr binär. Entweder pro oder contra. Der Verkauf von Twitter an Elon Musk sorgte dann noch für eine Ladung Emotionalität.

Keine Frage, Social-Media spielt eine große Rolle. Und dabei nicht immer die Gute. Dennoch sind Youtube, Insta und Co. wichtige Instrumente zur Sichtbarmachung. Beispielsweise bei den Gräueltaten, die das iranische Regime an Protestierenden verübt. Oder, wie Olga Karatch sagt, als Instrument der Aufklärung, wenn die Medien, wie in Belarus, vom Staat kontrolliert werden. Andererseits haben sich die Diktatoren längst selbst die Technik zunutze gemacht, für Fake-News und zur Überwachung.

Zwischen Propaganda und Nachricht unterscheiden zu können, ist eine wichtige Kompetenz. Auch mit Blick auf den russischen Angriffskrieg und etliche Falschmeldungen aus dem Kreml.

Apropos: Am Sonntag ruft die Weimarer Initiative „Für Frieden und Solidarität mit der Ukraine“ wieder zur Kundgebung auf. Dieses Mal ab 15 Uhr auf dem Goetheplatz. Eigentlich ein Pflichttermin.