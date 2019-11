Blankenhain hat die Lizenz zum Gucken

Das Kino kehrt zurück aufs Land. Zwar sind es nicht die großen Lichtspielhäuser, in denen es in kleineren Städten und Gemeinden wieder flimmert. Doch an Orten, wo Leute ohnehin zusammenkommen, finden auch Cineasten inzwischen mehr und mehr Entsprechung. Nun will die Stadt Blankenhain ebenfalls eine Adresse fürs Filmegucken bieten – im Schloss.

Kellerkino funktioniert schon

Die Idee ist im Weimarer Land bereits erprobt: Seit dem Frühjahr ist im Kranichfelder Baumbachhaus das Kellerkino eingerichtet. An einem Wochenende im Monat sowie zu besonderen Anlässen wie etwa den Festen des Baumbachvereins kommen Filmfreunde dort auf ihre Kosten. Mittlerweile hat sich im Souterrain von Rudolf Baumbachs Geburtshaus eine Fangemeinde gefunden.

„Talvolk“ setzt auf Dorfkino

Dorfkino ist seit diesem Jahr auch in jenen vier Orten im Südwesten des Weimarer Landes Programm, in denen die Initiative „Talvolk“ das Gemeindeleben stärken möchte. Tiefengrubener, Hohenfeldener, Nauendorfer und Tonndorfer kamen und kommen so gelegentlich zum gemeinschaftlichen Kinoerlebnis – in Bürger- wie in Gotteshäusern.

Moderne Technik im Schloss

Ihr Schloss haben die Blankenhainer aus gutem Grund für diese Art Nutzung ausgewählt. Schließlich verfügen seit dem umfangreichen Innenausbau des Erdgeschosses sowohl der Saal als auch das geräumige Vereinszimmer über moderne Beamer, Lautsprecher und Leinwände. Mit der Technik allein ist es freilich nicht getan. Ohne Lizenz sind öffentliche Filmvorführungen strafbar.

Bei einem Vermarkter von Filmrechten hat die Stadt Blankenhain deshalb die Lizenz erworben, sich zunächst für ein Jahr aus einem bestimmten Pool an Filmen bedienen zu dürfen. Dieses Anrecht war für einen vergleichsweise erschwinglichen dreistelligen Betrag zu haben, allerdings auch an zwei Bedingungen geknüpft: Die Stadt darf von ihren Kinobesuchern kein festes Eintrittsgeld erheben, sondern maximal eine freiwillige Spende erbitten. Außerdem dürfen die konkreten Veranstaltungen lediglich vor Ort bekannt gemacht werden, etwa auf Plakaten oder in Schaukästen. Eine weiter verbreitete Werbung für diese nicht kommerziellen Kinovorführungen zum Beispiel übers Internet oder in anderen Medien ist den Lizenznehmern nicht gestattet.

Praktikant hilft aus

Nicht zuletzt ist auch im digitalen Zeitalter Personal nötig, dass die Kinotechnik bedient. Hier kommt den Blankenhainern zugute, dass die Stadtbibliothek derzeit einen Praktikanten beschäftigt. Dieser kann in seinem Lebenslauf – sofern er mag – künftig auch Erfahrungen als Filmvorführer erwähnen.

Eingeweiht wird das Kino im Schloss denn auch nicht bei einem klassischen Kinoabend für jedermann, sondern von den Knirpsen des Blankenhainer Kindergartens „Waldgeister am Steintisch“. Die Steppkes sind am 3., 4. und 5. Dezember vormittags zum Filmgucken zu Gast.

Dankeschön an Schüler

Auch Blankenhains Grundschüler kommen noch im alten Jahr zu ihrem Recht. Als Dankeschön für ihre große Müllsammelaktion „Machen statt meckern!“ am 1. November im Stadtgebiet sind sie vom 16. bis 19. Dezember ins Schloss-Kino eingeladen.

Bei den Vormittagsveranstaltungen für Kinder soll es indes nicht bleiben. Auch Erwachsene, die gern in Gemeinschaft Filme anschauen, sollen demnächst im Blankenhainer Schloss auf ihre Kosten kommen.