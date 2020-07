Blankenhain sucht Ideen für Freiflächen um St. Severi

Die Stadt Blankenhain lobt eine Ideenstudie aus, um die Freiflächen an der Kirche St. Severi für das Gesundheitskirchen-Projekt „Vivendium“ zu gestalten. Das beschloss der Stadtrat bei seiner jüngsten Sitzung. Die Idee ist eines von sechs Modellvorhaben, die die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) und die Internationale Bauausstellung (IBA) Thüringen für die Neunutzung von Kirchenräumen ausgewählt haben. St. Severi soll neben der kirchlichen Nutzung künftig auch für therapeutische Zwecke geöffnet werden. Einbezogen in das Konzept sind das ehemalige Kantorat in der Nachbarschaft, das Pfarrhaus und die unmittelbaren Freiflächen, die zusammen einen Gesundheits-Campus bilden. Zum Finale der IBA 2023 soll das Projekt modellhaft zeigen, wie dem Leerstand kreativ begegnet werden kann.Der Wettbewerb biete die Grundlage, um die Flächen gestalterisch und funktional zu entwickeln. Ziel ist es, den Sieger mit der konkreten Planung zu beauftragen. Dabei solle eine thematische Verbindung zu Stadtkern und Klinik geschaffen werden. In die Kosten der Studie teilen sich IBA und EKM.