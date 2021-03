Blankenhainer Chefärzte im Livestream

Um die „Behandlung von Gallensteinleiden“ geht es beim nächsten Gesundheits-Chat der Helios-Klinik Blankenhain. Sie will damit am Donnerstag, 11. März, ab 17 Uhr an den Livestream vom Februar anknüpfen. Protagonisten sind diesmal zwei Chefärzte: Cornelia Morgner (Allgemein- und Viszeralchirurgie) und Sentayehu Assefa (Innere Medizin). Die beiden Spezialisten beleuchten die Problematik aus internistischer und chirurgischer Sicht, also mit Blick auf Medikamente und operative Eingriffe. Der Livestream ist auf dem Video-Portal Youtube mit den Suchbegriffen „Helios Blankenhain“ leicht zu finden. Die Ärzte beantworten hier auch live gestellte Fragen.