Blankenhainer Dörfer müssen noch einmal wählen

Nach dem nun zu Ende gehenden Marathon-Wahljahr stünden die Bürger der Stadt Blankenhain 2020 in Sachen Urnengang eigentlich vor einer Pause. In den zur Stadt gehörenden Dörfern Söllnitz, Loßnitz und Obersynder­stedt ist im kommenden Jahr allerdings eine außerplanmäßige Wahl erforderlich. Sie müssen sich einen neuen gemeinsamen Ortsteilbürgermeister geben. Amtsinhaberin Susanne Schildhauer legte ihr Mandat, das sie erst seit Ende Juni inne hatte, bereits im November wieder nieder.

Die Besetzung dieses Ehrenamtes hatte schon beim obligatorischen Wahltermin in diesem Jahr mehr Aufwand verlangt als in anderen Ortsteilen. Im Vorfeld der Kommunalwahl am 26. Mai hatte sich kein Kandidat beworben. Der Urnengang ohne vorgedruckten Namen brachten schließlich eine Stichwahl zwischen Siegmar Venus und Andreas Preis. Diese gewann der frühere Ortsteilbürgermeister Venus zwar deutlich. Allerdings nahm er die neuerliche Wahl nicht an. Die Thüringer Kommunalwahl ließ nun die Variante zu, dass der neu gewählte Ortsteilrat aus seiner Mitte einen Ortsteilbürgermeister wählt. Auf diesem Wege kam Susanne Schildhauer 27. Juni zum Mandat.

Nach ihrem Rückzug ist der neue Wahltermin bereits festgelegt: auf den 26. April kommenden Jahres. Bei seiner Sitzung am Mittwoch, 27. November, die um 18.30 Uhr im Schloss-Saal beginnt, bestellt Blankenhains Stadtrat außerdem schon einen Wahlleiter.