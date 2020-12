Blankenhainer Kantorin geht in den Ruhestand

Blankenhain. Christine Widiger geht in den Ruhestand – zumindest beruflich: Für die Blankenhainer Kantorin und Gemeindepädagogin endet am Silvestertag nach fast 41 Jahren ihre hauptamtliche Arbeit beim Kirchenkreis Weimar. In dessen Namen dankte Superintendent Henrich Herbst der Lindenstädterin in einer Pressemitteilung „für ihr langes, engagiertes Wirken und wünscht für die Zukunft Gottes Segen.“

Am 1. Juni 1979 hatte Christine Widiger ihren ersten Arbeitstag für die evangelische Kirchengemeinde, damals noch in Kranichfeld. Zuvor hatte sie in Dresden Kirchenmusik und in Moritzburg Gemeindepädagogik studiert. Seit 1986 lebt und arbeitet sie in Blankenhain, und seit Anfang der 90er-Jahre der Religionsunterricht wieder eingeführt wurde, ist sie in der Regelschule der Lindenstadt dafür verantwortlich. Zusammen mit ihrem Ehemann Günter, dem Blankenhainer Pfarrer, prägte sie das kirchliche Leben im Südkreis entscheidend mit. Seit 2006 trägt sie als Kreisreferentin für die Arbeit mit Kindern und Familien auch Leitungsverantwortung.

Auch im weltlichen Leben, speziell in der Kommunalpolitik, engagierte sich die Kirchenfrau. Sie gehörte dem ersten frei gewählten Kreistag des Weimarer Landes an und hat dort seit 2006 wiederum ein Mandat. Im Blankenhainer Stadtrat bestimmt sie seit 1994 die Geschicke der Stadt mit und wurde im Juni 2019 im Ehrenamt als erste Beigeordnete, also Stellvertreterin von Bürgermeister Jens Kramer (CDU), bestätigt. red