Blankenhainer profitieren von verbesserter Haushaltslage

Mehr Licht und sinkende Gebühren für die Straßenreinigung: Zwei positive Nachrichten für die Bürger gehörten zu den Ergebnissen der Stadtratssitzung in Blankenhain am Mittwochabend. Den Beschluss mit der Überschrift „Straßenbeleuchtung in der Stadt und den Ortsteilen“ auf die Tagesordnung zu nehmen, beantragte die CDU-Fraktion kurzfristig zu Sitzungsbeginn – mit Dringlichkeit, da das Ergebnis noch mit in den Haushalt für 2020 einfließen soll.

Mit dem einstimmig gefassten Beschluss bekommt der Wirtschaftsausschuss den Auftrag, den Straßenbeleuchtungsplan zu überarbeiten. Künftig sollen „wieder in allen Wohnbereichen und an allen Fuß- und Radwegen“ Straßenlaternen mit LED-Technik leuchten, mindestens in einem Modus mit stundenweiser Nachtabschaltung. Anlass ist die verbesserte finanzielle Lage: Blankenhain steckt nicht mehr im Haushaltssicherungskonzept, der Stadtrat kann über freiwillige Leistungen wieder eigenständig entscheiden. „Zurzeit dürften rund 300 Lampen dauerhaft dunkel sein“, schätzt Bürgermeister Jens Kramer. Bei der Straßenreinigung profitieren die Blankenhainer von einer sogenannten Gebührenausgleichsrücklage. Die letzte Kalkulation war so hoch angesetzt, dass die Grundstückseigentümer mehr zahlten, als der Kehrmaschinen-Betrieb letztlich kostete. Daraus entstand eine Reserve, die nun in die Kalkulation für die nächsten vier Jahre einfloss. Die Kosten pro laufendem Meter sinken von 1,70 auf 1,51 Euro. Der Stadtrat beschloss zudem, das Projekt „Vivendium“ zu unterstützen. Das wurde im September zum offiziellen Projekt der Internationalen Bauausstellung Thüringen (IBA) ernannt und kann mit entsprechender Förderung rechnen. Vorgesehen ist ein Umbau des St.-Severi-Gotteshauses zu einer „Gesundheitskirche“.