Blankenhainer Stadtrat ändert einen Bebauungsplan

Blankenhain. Die Abgeordneten treffen sich am Donnerstag erstmals nach der parlamentarischen Sommerpause wieder.

Eine Änderung des Bebauungsplans für das Wohngebiet „Am Viehhügel“ steht auf der Tagesordnung, wenn der Blankenhainer Stadtrat am Donnerstag, 28. September, zur ersten Sitzung nach der Sommerpause zusammentrifft. Es geht um den nach einer Auslegung notwendigen Abwägungs- sowie den Satzungsbeschluss, der die Änderung nach Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft setzt. Zudem beschäftigen sich die Abgeordneten mit der Umbenennung oder Widmung von insgesamt drei Straßen, darunter der Zufahrt zu Wohnsiedlung und Golfhotel am Gut Krakau. Auch wird Bürgermeister Jens Kramer (CDU) aktuelle Informationen zum Geschehen in der Lindenstadt geben. Die Sitzung im Saal des Schlosses beginnt um 18.30 Uhr .