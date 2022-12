Blankenhainer Stadtrat tagt am Donnerstag

Blankenhain. Stadtentwicklungskonzept und Steuer-Kontrollsystem stehen auf der Tagesordnung im Schloss-Saal der Lindenstadt.

Ein Beschluss zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) und eine Änderung des Bebauungsplans für das Wohngebiet „Am Viehhügel“ stehen unter anderem auf der Tagesordnung, wenn sich der Blankenhainer Stadtrat am Donnerstag, 8. Dezember, zu seiner letzten Sitzung in diesem Jahr trifft. Los geht es 18.30 Uhr im Saal des Schlosses. Die Abgeordneten beschäftigen sich zudem mit dem Forstwirtschaftsplan über die kommunalen Waldflächen für das kommende Jahr. Die Stadtverwaltung soll zudem ein internes Kontrollsystem für Steuern bekommen, zudem will der Stadtrat Satzungen an das geänderte Umsatzsteuer-Gesetz anpassen. Bürgermeister Jens Kramer (CDU) legt zudem seine Vorstellungen für die Stadtrats-Sitzungstermine des kommenden Jahres vor.