Fast die letzten Mohikaner in der Blankenhainer Fußgängerzone: Marina und Andreas Oppitz in ihrem seit 30 Jahren bestehenden Fotostudio.

Blankenhains Fotostudio als Fels in der Brandung

Ihre Flexibilität haben Marina und Andreas Oppitz, seit sie ihr Fotostudio in Blankenhain betreiben, wahrlich oft genug unter Beweis gestellt: Etwa als die digitale die analoge Fotografie ablöste und teure Technik quasi über Nacht ihren Wert verlor. Oder als große Handelsketten leicht zu handhabende Digitalkameras viel günstiger anbieten konnten als kleine, lokale Händler – und auch, als Fotohandys aufkamen und die Menschen Abbilder ihrer Lieben auf mobilen Endgeräten zu speichern begannen.

Auch in der Corona-Krise lässt sich das Fotografenpaar nicht unterkriegen

Immer haben sich die Oppitz' umgestellt und angepasst. Und ihren Optimismus selbst dann nicht verloren, als immer mehr der rund 20 kleinen Läden in der Blankenhainer Einkaufsstraße, die nach der Wende aufblühte, wieder schlossen und die Innenstadt zusehends verwaiste. Das Fotostudio in der Rudolstädter Straße blieb der Fels in der Brandung. Drei Jahrzehnte halten die Fotografenmeisterin und der Diplomingenieur, der das Fotografen-Handwerk längst ebenfalls aus dem Effeff beherrscht, schon wacker stand.

Die Corona-Krise hätte es als Probe aufs Exempel wirklich nicht gebraucht. Doch auch jetzt sind Marina und Andreas Oppitz gewillt, durchzuhalten und sich nicht unterkriegen zu lassen. "Der Punkt ist, dass wir unseren Beruf immer noch sehr lieben", sagt Marina Oppitz. "Wir geben einfach alles, um Menschen glücklich zu machen." Das betreffe Aufnahmen im Studio genauso wie etwa solche bei Hochzeiten, bei denen Fotografen das Kunststück gelingen muss, "alles möglichst spontan wirken und trotzdem perfekt aussehen zu lassen".

Fachkompetenz allein reiche da nicht. Erst recht nicht in einer Zeit, da für Berufsfotografen die Meisterpflicht weggefallen ist und – anders als in anderen Gewerken – Anfang 2020 auch nicht wieder eingeführt wurde. "Man muss offen sein und sich stets auf die Wünsche der Kunden und die konkrete Situation einstellen", wissen die beiden Blankenhainer.

Marina Oppitz etwa hat nach wie vor kein Problem damit, sich zu Kindern auf den Fußboden zu gesellen und geduldig zu warten. Sie passt den Moment ab, da die Steppkes ihre Scheu verlieren, Vertrauen fassen und die Stimmung locker und gelöst wird.

Auf solche Weise setzen die beiden Fotografen alles daran, ihre Kunden davon zu überzeugen, dass man für ein gutes Foto nicht im landläufigen Sinne fotogen sein muss. Vielmehr komme es darauf an, dass der Fotograf die Porträtierten ins rechte Licht setzt, sich Zeit für sie nimmt und mit ihnen ein Team bildet. "Die Allermeisten gehen sehr zufrieden nach Hause", sagt Martina Oppitz.

Authentische Hochzeitsfotos lassen sich nicht in zehn Minuten aufnehmen

Martina und Andreas Oppitz sind schon so lange im Geschäft, dass sie besonders für Brautpaare eine Fülle guter Tipps parat haben. Sie wissen, dass es nicht funktioniert, für ein Foto mit der 60-köpfigen Hochzeitsgesellschaft nur die zehn Minuten nach der kirchlichen Trauung einzuplanen. Genauso raten sie davon ab, die Verwandtschaft sich mal eben selbst zu überlassen, während sich das Paar zum ausgiebigen Hochzeitsshooting begibt.

Ihren Rat drängen sie natürlich niemandem auf. Aber wenn sie danach gefragt werden, sind sie gern behilflich. Und weil beide so gut miteinander harmonieren und bestens aufeinander eingespielt sind, wirkt das, was sie zu sagen haben, auch noch besonders authentisch.

Die beiden Blankenhainer sind dankbar dafür, es dank der Treue ihrer Kunden – manche sind von Anfang an dabei – bis hierhin geschafft zu haben. Krisenerprobt, wie sie sind, wollen sie alles geben, um den erfolgreichen drei Jahrzehnten noch weitere gute Jahre folgen zu lassen.

Zu gern hätten sie das Dreißigjährige mit ihren Geschäftspartnern und Kunden begangen, der ganze Dezember sollte im Zeichen dessen stehen. Doch wegen Corona kam nun alles anders. "Wir behalten den Kopf trotzdem oben", verspricht das Paar, das sich tapfer und mit unverwüstlicher Zuversicht dazu entschlossen hatte, sich die Feiertage "nicht vermiesen zu lassen".

Zumindest mit einer Auszeichnung hat es kurz vor dem Lockdown noch geklappt: Das Mittelstandsnetzwerk "markt intern" attestiert dem Atelier, ein 1a-Unternehmen mit Kompetenz vor Ort zu sein. "Ich bin", sagt Bürgermeister Jens Kramer, als er die gerahmte Urkunde an das Ehepaar überreichte, "sehr froh, dass Sie da sind."