Mit Schauspieler Markus Fennert (rechts auf der Bühne) lief das Ensemble „Weimar Brass“ zum Wagner-Abend in Tiefurt auf.

Blech-Ring bietet imposante Wagner-Melodien bei Kultursommer in Tiefurt

Tiefurt. Bekannte Wagner-Kompositionen verlieren auch ganz in Blech nichts an Erhabenheit – das beweist Tiefurts Kultursommer.

Dass Wagners großer „Ring der Nibelungen“ selbst auf der kleinen Tiefurter Ilm-Insel hinter der alten Mühle Platz findet, bewies der Kultursommer im Weimarer Ortsteil. Mit dem „Ring in concert“ gastierten hier am Sonntag die Blechbläser von „Weimar Brass“ und Schauspieler Markus Fennert. Das Festival wird am Mittwoch, 13. Juli, um 20 Uhr fortgesetzt. Dann sind auf der Naturbühne das Leipziger Ensemble „TheaterKorona“ und dessen lebensgroße Puppen mit dem Stück „Shakespeare! Macht! Liebe!“ zu erleben.