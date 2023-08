Blick auf Weimar vor 100 Jahren

Im Erdgeschoss zeigt das Weimar-Atrium in dieser Woche Holzschnitte der Weimarer Grafikerin Margarethe Geibel.

Weimar. Das Weimar-Atrium zeigt bis Samstag Holzschnitte der Weimarer Grafikerin Margarethe Geibel.

Die Weimarer Bürgerstiftung und das Atrium präsentieren in dieser Woche die Kunst von Margarethe Geibel. Noch bis zum Samstag, 26. August, zeigt das Einkaufszentrum im Erdgeschoss Reproduktionen von 15 ihrer schönsten Farbholzschnitte, die verschiedene Aspekte von Weimar illustrieren.

Margarethe Geibel (1876-1955) war eine Weimarer Grafikerin, die vor allem für ihre Holzschnitte bekannt wurde. Sie schuf zahlreiche Mappenwerke, die das kulturelle Erbe und das Alltagsleben der Stadt im frühen 20. Jahrhundert festhielten. Öffentliche Sammlungen erwarben ihre Arbeiten, so das Kupferstichkabinett Dresden, das Kupferstichkabinett Berlin, die Wiener Hofbibliothek, das Kensington Museum und das British Museum in London sowie Sammlungen in Budapest, München, Stuttgart und Weimar.

Ihre Druckgrafiken sind auch heute auf dem Kunstmarkt präsent. So wurde erst im vergangenen Jahr ihr Goethehaus-Zyklus mit 24 Farbholzschnitten für 18000 Euro angeboten.

Die Ausstellung im Weimar-Atrium bietet einen einzigartigen Einblick in die Geschichte und die Atmosphäre der Stadt, die Margarethe Geibel so sehr liebte. Die Schau ist täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet, und der Eintritt ist frei.