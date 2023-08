Blühstreifen der Weimarer Wohnstätte mit viel Rückenwind

Die Weimarer Wohnstätte GmbH hat auf ihren Grundstücken in der Gutenbergstraße Blühflächen angelegt.

Weimar. Erst skeptisch aber von Erfolg gekrönt: Auf den Grundstücken der Weimarer Wohnstätte GmbH in der Gutenbergstraße grünt und blüht es.

Der Artenschwund in der Kulturlandschaft ist dramatisch und das Insektensterben in aller Munde Das hat viele Menschen aufgerüttelt, sich für den Erhalt der Artenvielfalt einzusetzen, schreibt die Weimarer Wohnstädte GmbH und hat mit ihrem ganz eigenen Projekt ein wenig Abhilfe geschaffen.

Die Weimarer Wohnstätte hat auf ihren Grundstücken in der Gutenbergstraße 13 bis 15 und 43 bis 45 im März dieses Jahres begonnen, Blühflächen anzulegen. Sie startet damit selbst das Experiment, der zurückgehenden Artenvielfalt an Wildblumen, Kräutern und Insekten entgegenzuwirken, heißt es in einer Mitteilung.

Durch die Anlage von kräuterreichen Blühflächen in der Stadt sollte ganzjährig, neben einem attraktiven Anblick, ein umfangreiches Nahrungsangebot für Vögel, Insekten und kleine Säugetiere geschaffen werden. So die Idee. „Aber wie wird dann die Realität aussehen? Ungepflegt oder schön? Werden Mieter solche Veränderungen gutheißen?“, fragt eine Sprecherin der Weimarer Wohnstätte im Vorfeld. Viele Fragen, viel Skepsis begleiten das Thema Blühwiesen in Städten.

Denn was am Feldrand für nützlich und schön befunden wird, muss nicht zwingend auch in der Stadt Gefallen finden. Adjektive wie „ungepflegt“, „verlottert“ oder „faul“ sind im Zusammenhang mit innerstädtischen Blühwiesen keine Seltenheit, so die Sprecherin weiter.

Uta Hampf, Gebäudemanagerin Team Altbau der Weimarer Wohnstätte und mit dem Projekt Blühwiese betraut, berichtet von ihrer Erfahrung: „Wir freuen uns sehr, unser Plan ging auf“, sagt sie. Auch nach der langanhaltenden Trockenheit vor einigen Wochen blühen jetzt Gräser, Blumen und Kräuter. Im vergangenen Jahr gab es nach den langen Trockenperioden nur braune, vertrocknete Rasenflächen. „Und bei unseren Mietern kommen die neuen Blühwiesen auch gut an.“

Tanja Thauer, Mieterin aus der Gutenbergstraße, schrieb zudem an die Wohnstätte: „Jeden Tag erfreue ich mich an der herrlich bunten Blumenwiese, die die Weimarer Wohnstätte hinter unserem Haus angelegt hat. Jetzt haben wir hier einen tollen Lebensraum für Insekten, Igel und so weiter und abends zirpen die Grillen ganz wunderbar.“

Die Geschäftsführung und die Mitarbeiter der Wohnstätte sind gespannt, wie sich ihr Experiment weiterentwickelt und denken bereits über eine Ausweitung des Projekts nach.