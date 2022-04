Andreas Schirneck aus Gefell im Vogtland gastiert am Dienstag in der Tiefurter Festscheune.

Blues-Geschichten am Vormittag in Tiefurt

Tiefurt. Der Musiker Andreas Schirneck liest am Dienstag in Tiefurt aus seinen Erinnerungen.

Auf Geschichten aus einem Musiker-Leben dürfen sich Blues-Fans am Dienstag, 26. April, freuen: In der Festscheune der Tiefurter Alten Remise ist der Gitarrist Andreas Schirneck zu Gast. Er hat in der Corona-Zeit ein Buch mit Anekdoten aus seinem Tour-Leben („On the Road“) geschrieben, liest ab 9.30 Uhr daraus und spielt einige Stücke. Unter anderem ist er mit Legenden wie Renft und John Kirkbride aufgetreten. Der Eintritt ist frei.