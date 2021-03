Zur Blutspende macht das DRK am Montag in Kromsdorf Station.

Gelegenheit zur Blutspende gibt das Deutsche Rote Kreuz in der kommenden Woche in Kromsdorf. Am Montag, 15. März, macht das DRK im örtlichen Kulturhaus an der Weimarischen Straße Station. Spender sind dort zwischen 16 und 19 Uhr willkommen.

Die längst üblichen Corona-Schutzmaßnahmen wie das Tragen einer medizinischen Maske, Abstand zu halten, bereits am Eingang Hände zu desinfizieren und vor Eintritt Fieber zu messen, gelten natürlich auch diesmal.