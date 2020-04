In Neumarks altem Gutshof kann am 20. April Blut gespendet werden.

Blutspendeteam in Neumark

Die nächste Gelegenheit, im Norden des Weimarer Landes Blut zu spenden, bietet das Suhler Institut für Transfusionsmedizin am Montag, 20. April. Der Spendedienst macht dann in Neumark Station. Hilfsbereite Menschen sind an diesem Tag in der Stadtverwaltung am alten Gutshof richtig. Zwischen 17 und 19 Uhr sind Blutspender willkommen. Auch dort gelten die aktuell üblichen Corona-Schutzmaßnahmen. Menschen, die sich nicht gesund fühlen, sollten diesmal auf das Erscheinen verzichten. red