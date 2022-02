BMW-Fahrer unter Drogen zweimal in Weimar gestoppt - Zehn Autos beschädigt - Verletzte bei Unfällen

Weimar. Ein unbelehrbarer BMW-Fahrer fiel der Polizei gleich zweimal negativ auf. Zudem hat ein Unbekannter an zehn Autos Schäden von mehreren Tausend Euro verursacht. Das sind die Meldungen der Polizei für Weimar.

Gleich zweimal fiel ein 18-jähriger BMW-Fahrer in der Nacht von Samstag auf Sonntag negativ in Weimar auf. Laut Polizei wurde er gegen 1.30 Uhr einer Verkehrskontrolle in der Ettersburger Straße unterzogen. Ein durchgeführter Drogenvortest führte dabei zu einem positiven Ergebnis hinsichtlich des Konsums von Methamphetamin. Daraufhin wurde eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt und der 18-Jährige anschließend belehrt, vorerst kein Fahrzeug mehr zu führen. Offensichtlich fruchtete diese Ansprache jedoch nicht, denn gegen 3.30 Uhr fuhr der junge Mann den gleichen Polizisten in der Martersteigstraße erneut über den Weg. Es folgte eine erneute Blutentnahme und der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Den 18-Jährigen erwarten nun gleich zwei Bußgeldverfahren mit entsprechend hohen Geldbußen.

Zehn Fahrzeuge in Weimar beschädigt

Am Samstagmorgen gegen 2.25 Uhr wurden erneut mehrere Fahrzeuge in Weimar beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, wurde aus der Prellerstraße eine männliche Person gemeldet, die sich an den Außenspiegeln mehrerer Fahrzeuge zu schaffen machte. Trotz sofortiger Fahndung konnte der Unbekannte nicht gefasst werden. Insgesamt zehn Fahrzeuge wurden demnach im Bereich Schubertstraße und Prellerstraße beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf knapp 7000 Euro geschätzt. Der Unbekannte soll circa 20 Jahre sein und trug einen beigen Kapuzenpullover.

Zwei Verletzte bei Unfällen

Bei Unfällen sind zwei Personen verletzt worden. Bereits am Freitagmorgen ereignete sich ein Unfall in Weimar in der Erfurter Straße. Laut Polizei war ein 29-jähriger Nissan-Fahrer offenbar aus Unachsamkeit auf einen Audi auf, dessen 37-jährige Fahrerin dadurch leicht verletzt wurde.

Zu einem weiteren Unfall kam es am Freitag kurz nach 22 Uhr in Nohra. Eine 58-Jährige war mit ihrem Mercedes auf der Straße "Am Troistedter Weg" in einer scharfen Linkskurve von der Straße abgekommen, überfuhr zwei Feldsteine, anschließend einen Abhang hinunter und kam nach circa 30 Metern auf einem Feldweg zum Stehen. Dabei wurden Feldsteine und ein Baum beschädigt. Am Fahrzeug entstand zudem ein Schaden von 15.000 Euro. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit. Die Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall im Rückenbereich und musste zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht werden.