Bofill hält Vertragsnachtrag für nichtig

In der Haushaltssitzung des Weimarer Stadtrates will sich Oberbürgermeister Peter Kleine mit einem förmlichen Beschluss zum Wiedererwerb des Hauses der Frau von Stein beauftragen lassen.

Der derzeitige Eigentümer, Juan Bofill, will derweil das Haus behalten. Das hat er in einem Schreiben an die Verwaltungsspitze und an die Mitglieder des Stadtrates deutlich gemacht, das von seiner spanischen Anwaltskanzlei versendet wurde.

In diesem Schreiben ist allerdings nicht der Baufortschritt am historischen Haus das Hauptargument des Spaniers. Bofill geht vielmehr davon aus, dass der ganze Nachtrag F vom 28. März 2019 zum Kaufvertrag aus dem Jahr 2008 nichtig ist.

Juan Bofill beruft sich dabei auf SPD-Stadtrat Thomas Hartung, der in einer Pressemitteilung vor Jahresfrist geäußert hatte, Kleine habe für den Nachtrag kein Votum des Stadtrates eingeholt.

Bofill meint sogar, Oberbürgermeister Kleine hätte den Vertragsnachtrag mit den darin ausgehandelten Bedingungen ebenfalls vom Stadtrat bestätigen lassen müssen. Deshalb werde der Tagesordnungspunkt in der Stadtratssitzung wohl ausfallen.

Peter Kleine machte sich auf Nachfrage am Dienstag darüber allerdings keine Sorgen. Er geht davon aus, dass der Stadtrat ihn beauftrage, „das vertraglich geregelte Wiedererwerbsrecht aus dem notariellen Kaufvertrag“ unverzüglich auszuüben.