Bokemeyer-Brüder übergeben Stiftung an nächste Generation

30 Jahre nach der Wiedervereinigung und nach gut 20 Jahren ihres Wirkens in den Stadtteilen Weimar-Nord und Tiefurt haben Michael (79) und Reinhard Bokemeyer (80) die Hauptverantwortung für die Stiftung „wohnen plus…“ an die nächste Generation übergeben. Zum Jahresbeginn hat Anja vom Dahl, Tochter von Reinhard und Nichte von Michael Bokemeyer, den Vorstandsvorsitz übernommen. Die langjährige Pflegedienstleiterin der Stiftung, Susanne Günther, fungiert als Stellvertreterin und Geschäftsführerin.

Aktuell wohnen in Weimar-Nord und Tiefurt in sanierten und neu gebauten Wohnungen der Stiftung rund 200 Bewohner. Dazu sind mehr als 100 Arbeitsplätze entstanden. „Vor allem aber ist es, eng verzahnt mit den Ortsteilen, eine lebendige Gemeinschaft von Jüngeren und Älteren, in der Alte, Kranke und Behinderte nicht ausgegrenzt oder allein, sondern mittendrin leben – eben doch ein Stück wie in einer Großfamilie“, betont Anja vom Dahl. Die nächste Generation habe sich zur Aufgabe gestellt, dies zu erhalten und weiter auszubauen.

Die erste Weimarer Immobilie, die die Brüder, der Architekt Michael Bokemeyer, der damalige Hochtief-Niederlassungsleiter Reinhard Bokemeyers und seine 2014 verstorbene Ehefrau Irmela Bokemeyer erworben haben, war 1996 ein Zehngeschosser in der Allstedter Straße. Ursprünglich waren sie angesprochen worden, sich in das Projekt einzubringen. Nachdem alle anderen Beteiligten absprangen, nahmen sie zu dritt die Sanierung zu Apartments für betreutes Wohnen in Angriff. Das rund sieben Millionen DM teure Vorhaben wurde am 31. März 1998 abgeschlossen.

Ortsteilbürgermeister Jörg Rietschel und der damalige Bürgermeister Friedrich Folger weckten im Februar 1998 die Liebe der Brüder zu Tiefurt. Das leerstehende Kammergut war seinerzeit ebenso wie die Mühle ein Müllplatz mit sehr morbidem Charme. Außerdem war das Gebäude der Feuerwehr vom Schwamm befallen, und das Haus des Kindergartens wurde an Alteigentümer rückübereignet.

Noch im Frühjahr begannen die Verhandlungen zum Erwerb des Kammergutes. Die Brüder gründeten mit ihrer Familie die Kammergut Tiefurt GbR, die das nötige Eigenkapital von 2,8 Millionen DM für den Kauf der wesentlichen Teile des Kammergutes von der Stadt zusammentrug und nach und nach weitere fünf Gebäude- und Grundstücksteile von privat erwarb.

Im August 1999 begann der Bau von 30 Wohnungen. Im Januar 2000 wurde das Richtfest zusammen mit Michael Bokemeyers 60. Geburtstag in der noch unsanierten Mühle Tiefurt gefeiert. Dort wurde auch die Idee zur Gründung des „WIR“-Vereins vorgestellt. Im Spätsommer 2000 konnten die ersten Mieter im Kammergut einziehen.

Die Entwicklung der östlichen Hofseite mit der alten Scheune war sehr viel schwieriger. Die Brüder entschlossen sich, alles in zehn Bauabschnitte einzuteilen und Schritt für Schritt zu entwickeln. Der Cafégarten an der nördlichen Grenzmauer zum Schloss war mit wenig Kapital und ABM-Kräften leicht umzusetzen. Der Umbau der Wagenremise zur Gaststätte „Alte Remise“ konnte Ostern 2003 mit der Eröffnung abgeschlossen werden. Bis 2005 entstanden ferner das Büro des Ortsteilbürgermeisters, ein Vereinssaal, die große Festscheune, ein Domizil für die Freiwillige Feuerwehr im ehemaligen Ochsenstall und der Kindergarten.

Die Gebäude der über 700 Jahre alten Mühle waren 1998 so marode, dass die Brüder zunächst keine Idee zur Nutzung hatten. Irmela Bokemeyer aber verliebte sich in die Insel zwischen Ilm und Mühlgraben, weil sie sie an ihr Zuhause erinnerte. Ihr Mann indes war eher vom Zusammenspiel von Wasser und Technik fasziniert. Der Entscheidung, das Anwesen im November 1998 für 120.000 DM zu kaufen, folgte Ende 2000 die Baugenehmigung für die Umnutzung und Sanierung. Anfang 2005 war der überwiegende Teil der Sanierung von Kammergut und Mühle abgeschlossen.

Vorerst letzter Teil der Stiftungs-Entwicklung war 2014 der Zukauf des Ortsteilzentrums in der Marcel-Paul-Straße 48 und damit die umfangreiche Umgestaltung des ehemaligen Hotel „acarte“ in das Haus Apart für betreutes Wohnen samt der Gaststätte „TAP“.