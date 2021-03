Botschaften zum Welttag vom Stellwerk Weimar

Mit einer Videobotschaft und Forderungen an Stadtrat, Landtag und Landesregierung beteiligt sich das Stellwerk am Samstag, 20. März, an dem von der Internationalen Vereinigung ASSITEJ ausgerufenen Welttag des Theaters für junges Publikum. Angesichts der Pandemie solle Bewusstsein dafür geschaffen werden, welche Verantwortung diese Theater „für die (zukünftige) Gesellschaft tragen“, so Stellwerk-Leiter Rafael Ecker. Kunst und Kultur seien „nicht nur Ausdrucksform des menschlichen Seins, sondern auch Ort der kritischen Reflexion und Grundlage für ein gesundes soziales Miteinander“.

Zentraler Punkt des Welttages ist ein Manifest. Darin werden Politik, Kultur und Bürgern aufgefordert, sich für das Recht von Kindern und Jugendlichen auf Teilhabe an Kunst und Kultur einzusetzen. Das Stellwerk zeigt zudem am 20. März eine Videobotschaft.

