„Boxenstopp“ für Dampflok im Weimarer Eisenbahnmuseum

Weimar. Sonderöffnung am 17. Dezember bietet Blick auf Versorgung des Fahrzeugs, Schuppensanierung und die große Sammlung.

Mit einer Sonderöffnung lockt am 17. Dezember das Eisenbahnmuseum Weimar auf dem Gelände des ehemaligen Bahnbetriebswerkes an der Rosenthalstraße. Es befindet sich eigentlich seit dem 1. November in der Winterpause und bietet an diesem Samstag echte Bonbons für Eisenbahnfreunde.

Ein Höhepunkt wird gegen 13 Uhr erwartet. Für diese Zeit ist die Ankunft der Dampflok 23 058 im Eisenbahnmuseum geplant. Die Lok bringt einen Sonderzug nach Weimar und wird im Museum mit Wasser und Kohle versorgt und muss darüber hinaus auch gedreht werden.

Bei der Sonderöffnung können Besucher darüber hinaus die umfangreiche Fahrzeugsammlung besichtigen. Nicht vergessen sollten die Gäste außerdem, sich die Baufortschritte am aktuellen Großvorhaben anzusehen: Die Mitglieder des Thüringer Eisenbahnvereins sind dabei, die drei noch unsanierten Schuppenstände des Ringlokschuppens wiederherzustellen. Für das teure Projekt sind Spenden beim Verein nach wie vor willkommen.

Es gelten die regulären Museumspreise: Der Eintritt für Erwachsenen kostet 7 Euro (ermäßigt 6 Euro), Kinder zahlen 3 Euro, Familien 16,50 Euro.

Samstag, 17. Dezember, 11 bis 15 Uhr; Rosenthalstraße; eisenbahnmuseum-weimar.de