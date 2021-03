Brandserie im ganzen Stadtgebiet – Unbekannte hinterlassen Spur der Verwüstung in Weimar

Weimar. Brandstifter hinterlassen erhebliche Schäden in Weimar. In der Nacht zum Dienstag sind an verschiedenen Stellen zahlreiche Mülltonnen in Brand gesetzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, wurden gegen 0.25 Uhr in der Döllstedtstraße eine Bio-, eine Papier- sowie eine Restmülltonne angezündet, die vollständig zerstört wurden. Zeugen sollen zum Zeitpunkt des Brandausbruchs mehrere Personen auf Fahrrädern gesehen haben.

Um 0.50 Uhr meldete die Feuerwehr den Brand von Mülltonnen im Bereich Schillerstraße, Wielandstraße, Kaufstraße, Herderplatz sowie am Theaterplatz, wo auch mehrere Blumen-/Pflanzkübel beschädigt und die Bepflanzung herausgerissen wurden.

Im Bereich Friedrich-Ebert-Straße/Brennerstraße wurden insgesamt fünf Mülltonnen und zwei große Abfallcontainer durch Feuer zerstört.

Gegen 3.10 Uhr brannte eine Papiertonne in der Rosmariengasse. Zeitgleich wurden weitere brennende Tonnen in der Freiligrathstraße, Brunnenstraße und am Untergraben festgestellt.

Am Eisfeld wurde durch den Brand von drei Mülltonnen die Fassade eines Wohnhauses verrußt.

Gegen 5.50 Uhr brannte eine gelbe Tonne in der Rießnerstraße, gegenüber einer Tankstelle. Diese Tonne wurde vollständig zerstört, eine weitere durch die Hitzeentwicklung stark beschädigt.

Noch liegen keine Hinweise zu dem oder den Tätern vor. Zur Gesamtschadenshöhe werde ebenfalls noch ermittelt.

