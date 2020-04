Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Breitband-Angebot wird geprüft

Kranichfeld. Einen Schritt voran kommt der Ausbau der Breitband-Internetversorgung in der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Kranichfeld. Wie der VG-Vorsitzende Fred Menge in der jüngsten Bürgermeister-Besprechung informierte, liegt nach einer europaweiten Ausschreibung inzwischen das verbindliche Angebot eines Unternehmens vor. „Das muss jetzt juristisch noch mehrfach geprüft werden, der Freistaat und das Bundeswirtschaftsministerium müssen ihre Zustimmung geben, bevor daraus eine Vergabe wird“, so Menge. Vor September rechnet er nicht mit der Auftragserteilung. Anzuschließen sind alle Orte der VG mit Ausnahme von Klettbach und dessen Ortsteil Schellroda, die bereits über schnelles Internet verfügen. Das Gesamtprojekt hat einen Umfang von rund zehn Millionen Euro, die Eigenanteile der Gemeinden (jeweils zehn Prozent) stehen in den Haushalten bereit. Ausnahme ist die Stadt Kranichfeld, welche die Arbeiten wegen der Haushaltskonsolidierung komplett gefördert bekommt. Die VG hat allerdings auch für die anderen Gemeinden die vollständige Förderung beantragt. mg