Briefkasten und Zigarettenautomat gesprengt - Gartenlaube brennt

Apolda. Unbekannte haben im Weimarer Land einen Briefkasten und einen Zigarettenautomaten gesprengt. Außerdem kam es zu anderen Bränden durch Feuerwerkskörper.

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, einen unbekannten Sprengkörper in einen Briefkasten in der Brandesstraße in Apolda geworfen. Der Briefkasten wurde nach Angaben der Polizei komplett zerstört.

Zudem beschädigten herumfliegende Teile des Briefkastens einen in der Nähe geparkten Pkw. An der Briefkastenanlage und der Hauswand entstand ein Schaden von insgesamt 1000 Euro. Der Schaden am VW beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Feuerwerksrakete setzt Gartenlaube in Brand

Ebenfalls in Apolda hat am Neujahrstag gegen 0.35 Uhr Über den Teichgärten eine verirrte Feuerwerksrakete für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, geriet dort eine Gartenlaube im Bereich des Vordachs in Brand und wurde beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro.

Mülleimer in die Luft gesprengt

Drei bislang unbekannte Täter haben am Silvesterabend gegen 22.10 Uhr am Kantplatz in Apolda einen Metallmülleimer in die Luft gesprengt. Der Mülleimer wurde zertstört, die Täter konnten unerkannt flüchten.

Kleidercontainer zerstört

Ein Kleidercontainer ist ebenfalls in Apolda gesprengt worden. Wie die Polizei mitteilt, warfen Unbekannte am frühen Montagmorgen gegen 2.05 Uhr unbekannte Sprengmittel in einen Kleidercontainer, der auf dem Parkplatz des Netto Marktes An der Goethebrücke stand. Der Container wurde zerstört, auch die gespendete Kleidung wurde beschädigt.

Herumfliegende Blechteile des Containers beschädigten noch einen weiteren in der Nähe stehenden Container. Der Schaden kann bislang auf etwa 2500 Euro geschätzt werden.

Drei Männer sprengen Zigarettenautomat

Drei bislang unbekannte Männer haben in der Neujahrsnacht gegen 0.55 Uhr in Bad Sulza einen Zigarettenautomaten gesprengt. Der Zigarettenautomat stand in der Straße Zur Wehrwiese und wurde durch bislang unbekanntes Sprengmittel im Ausgabeschacht zerstört.

Die drei Männer konnte flüchten, der Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt, das Beutegut kann derzeit nicht genau beziffert werden.

