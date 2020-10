Briefwahl in Oberweimar-Ehringsdorf sehr gefragt

Von den rund 4700 Wahlberechtigten für die Neuwahl in Oberweimar-Ehringsdorf am 8. November haben bis Donnerstag bereits mehr als 500 per Briefwahl abgestimmt. Das Briefwahllokal in der Schwanseestraße (Cafeteria der Stadtverwaltung) registrierte damit eine ähnlich gute Quote wie bei anderen Wahlen der letzten Jahre. Die Möglichkeit, auf diesem Weg für Andreas Ender, Ines Bolle oder Günter Zimmermann die Stimme abzugeben, besteht noch bis 6. November. Die Wahlscheine können außerdem elektronisch unter www.weimar.de (Stichwort Wahlen) beantragt werden.

Briefwahllokal/Wahlscheinausgabe: mo, mi, do 9 bis 12 und 12.30 bis 16 Uhr; di 9 bis 12 und 13 bis 18 Uhr; Freitag, 6. November, 9 bis 12 und 13 bis 18 Uhr