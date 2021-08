Briefwahlbüro in Weimar ist startklar

Weimar. Am Montag soll die Anlaufstelle öffnen, die dieses Mal in der Notenbank in der Steubenstraße ihren Sitz hat. Die Stadt empfiehlt Online-Anträge für Wahlscheine.

Auf Hochtouren liefen auch am Freitag noch die Vorbereitungen für den ersten Vorboten der Bundestags- und der Ortsteilbürgermeisterwahl in Weimar-Nord am 26. September. Im Briefwahlbüro der Stadt wurden die letzten Vorbereitungen getroffen, damit es am Montag, dem 30. August, pünktlich an den Start gehen kann.

Zentrale der Briefwahl in Weimar ist dieses Mal nicht der Marie-Juchacz-Saal der Stadtverwaltung in der Schwanseestraße, weil dort noch immer das Gesundheitsamt für die Bearbeitung von Corona-Fällen untergebracht ist. Vielmehr ist jetzt ein Saal im ersten Stock der Notenbank in der Steubenstraße 15 Anlaufpunkt für alle, die am 26. September nicht ins Wahllokal gehen möchten. Dieser sei über die Aufzüge im Haus auch barrierefrei erreichbar.

Auch in Weimar wird damit gerechnet, dass von den rund 50.000 Wahlberechtigten (davon etwa 4500 in Weimar-Nord) deutlich mehr als bisher ihre Kreuzchen auf den Wahlscheinen schon vor dem Wahltermin setzen möchten.

Die Stadt hat die Briefwahl pandemiebedingt ausdrücklich empfohlen, aber auch darum gebeten, nach dem Erhalt der Wahlbenachrichtigung online einen Wahlschein anzufordern.

Dieser könne unter https://stadt.weimar.de/ueber-weimar/wahlen/ beantragt werden. Dazu müsse das hinterlegte Kontaktformular ausgefüllt werden.

Nur in zwingenden Fällen können laut Stadt die Briefwahlunterlagen auch in der Wahlscheinausgabe/Briefwahllokal persönlich ausgegeben werden. Geöffnet ist es in der Notenbank ab 30. August für die Ausgabe der Wahlscheine montags, mittwochs und donnerstags 9 bis 12 und 13 bis 15 Uhr, dienstags 9 bis 12 und 13 bis 17 Uhr sowie freitags 9 bis 12 Uhr (Ausnahme: Freitag, 24. September, 9 bis 12 und 13 bis 18 Uhr sowie bei einer Stichwahl in Nord auch am Freitag, 8. Oktober).

Per Bus ist die Notenbank zum Beispiel mit der Linie 1 Richtung Ehringsdorf (Haltestelle Wielandplatz) zu erreichen.