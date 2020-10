Zu einem kammermusikalischen Musical unter dem Motto „Broadway im Handgepäck“ lädt am Sonntag, 25. Oktober, 19 Uhr, das Kleinkunst-Institut ins Projekt Eins an der Schützengasse 2 ein. Klassische Hits des Broadways verbinden sich zu einer völlig neuen Geschichte in individuellen Arrangements mit Nathalie Parsa (Gesang), Rebekka Dusdal (Violine) und Debora Dusdal (Klarinette). Karten unter kleinkunst.institut.de und an der Abendkasse.