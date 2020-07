Weimar. An der Tiefurter Allee beginnt zum Monatsende die dritte große Straßenbaustelle in Weimar

Brücke nach Tiefurt wird instand gesetzt

Die Brücke an der Tiefurter Allee soll ab Monatsende das Trio der großen Straßenbaustellen in Weimar komplettieren. Die Stadt Weimar plant seit dem Vorjahr ihre grundhafte Instandsetzung wegen Bauwerksschäden und konstruktiven Mängeln. Am Donnerstag hat sie den Baubeginn verbindlich angekündigt. Die Arbeiten erfolgen laut einer Mitteilung vor allem im Bereich des Brückenüberbaus. Dort werden die Brückenkappen (die nicht befahrbaren Borde) und das Geländer sowie die Fahrbahn einschließlich der der Dichtung zurückgebaut und anschließend erneuert. Auch die durch die Brücke führenden Leitungen werden dabei umverlegt.

Im Bereich der Widerlager ist geplant, die Flügelwände zu verlängern und die Übergangskonstruktion zur Straße zu erneuern. Darüber hinaus soll östlich der Brücke einseitig der Fahrbahnrandstreifen zum Waldspielplatz verbreitert werden.

Der Bau beginnt nach Stadtinformationen am 29. Juli. Die Tiefurter Allee wird dann an der Baustelle für Kraftfahrzeuge voll gesperrt. Die Umleitung für den Verkehr nach Tiefurt wird ausgeschildert. Fußgänger und Radfahrer können die Brücke während der gesamten Bauarbeiten auf einem der beiden Gehwege fußläufig überqueren. Die Arbeiten sollen Ende des Jahres abgeschlossen sein. Der Bau wird aus Mitteln des Förderprogramms „Kommunale Verkehrsinfrastruktur“‘ des Freistaates und aus Eigenmitteln der Stadt finanziert.