In diesem Baggerloch am Rande des Sport- und Freizeitparkes befindet sich inzwischen eine Zisterne.

Brunnenprojekt in Ettersburg endet als Fehlschlag

Für die Bewässerung ihres Trainings- und Bolzplatzes auf dem neuen Sport- und Freizeitgelände braucht die Gemeinde Ettersburg eine neue Lösung: Die Brunnen-Bohrung auf dem Areal ist beendet – und zwar ohne Erfolg. Nachdem das beauftragte Spezialunternehmen aus dem Eichsfeld am Dienstagabend auch in 65 Metern Tiefe noch nicht auf Wasser gestoßen war (unsere Zeitung berichtete), folgte eine ernüchternde Bestandsaufnahme eines hinzugezogenen Geologen. „Der stellte fest, dass in dieser Tiefe eine Schicht aus Gips und Anhydrit beginnt“, sagte Bürgermeister Jens Enderlein. „Wie stark die ist, lässt sich nicht sagen. Das könnten also auch hundert Meter sein. Und frühestens darunter könnte Wasser kommen.“ Nach dieser Erkenntnis zog der Gemeinderat am Dienstagabend die Reißleine und stoppte das Projekt.

Knapp 10.000 Euro hat die Bohrung gekostet. „Die sind verloren“, ärgert sich Enderlein. Parallel hatten Sportverein und Gemeinde ein Erdloch baggern und eine Zisterne mit 10.000 Litern Fassungsvermögen einbauen lassen, die das Brunnenwasser als Zwischenspeicher aufnehmen sollte. Der entsprechende Auftrag ließ sich nicht mehr stoppen, der Behälter ist inzwischen installiert. Immerhin gelang es, die Bestellung für Pumpen und Steuerungstechnik noch zu stornieren. Vor Ort war Schadensbegrenzung angesagt: „Wir haben die Anhydrit-Oberfläche sicherheitshalber mit einer Schicht Ton bedeckt und das Bohrloch dann wieder mit Erdreich zugeschüttet“, so Enderlein. Die Zisterne könne man vorerst als Regen-Speicher nutzen und damit den neuen Rasenplatz zumindest zeitweise bewässern. Ansonsten geht es zunächst darum, die Kostenfrage für den Fehlschlag zu klären. „Für das Gesamtprojekt gab es eine annähernde Drittel-Lösung mit den Fördermitteln des Landessportbundes, dem Anteil der Gemeinde und den Eigenleistungen des Sportvereins“, so Enderlein. „Wir hoffen, dass man beim Landessportbund Verständnis aufbringt und wir die bisherigen Kosten auch dritteln können.“ Unter Vorbehalt dieser Klärung stimmte der Gemeinderat in der Folge auch dem Beschluss zur Freigabe des kommunalen Anteils aus dem Haushalt in Höhe von 15.000 Euro zu.