Buchpremiere beschert Entdeckungen „Jenseits der Perlenkette“

Ein Jahr lang haben sie sich Zeit genommen für eine Reise durch die kleinsten Dörfer Thüringens. Waren unterwegs zwischen Kleinbockedra im Saale-Holzland-Kreis mit seinen 37 Einwohnern und Thüringenhausen im Kyffhäuserkreis mit 104 Einwohnern. Haben in Lesungen berichtet und im Landtag fotografische Eindrücke gezeigt. Am Samstag stellten die Weimarer Filmemacherin Yvonne Andrä und Autor Stefan Petermann gemeinsam mit Verlegerin Jana Rogge, Eckhaus Verlag Weimar, in der ACC Galerie ihren Bildband „Jenseits der Perlenkette“ vor.

Der Buchpremiere stellten sie eine Rechenaufgabe voran: Burgk, nur 88 Einwohner zählend, ist alljährlich Anziehungspunkt für rund 50.000 Touristen. In Berlin wohnen 3,575 Millionen Einwohner. Wie viele Touristen müssen jährlich nach Berlin kommen, um das gleiche Verhältnis wie in Burgk zu erreichen? Yvonne Andrä und Stefan Petermann erzählen von Gerstengrund, wo sich die bäuerliche Landwirtschaft erhalten habe, vom kleinen Quaschwitz, wo zu DDR-Zeiten ein riesiger Schweinemastbetrieb mit inoffiziell teils mehr als 200.000 Schweinen eine ökologische Katastrophe nach sich zog. Vor allem aber machten sie, macht das Buch neugierig auf diese kleinsten Orte in Thüringens „Jenseits der Perlenkette“. Auf Eichstruth, Scheiditz, Kühdorf und Asbach-Sickenberg, auf Meusebach, Kleinbockedra und Thüringenhausen.

Entstanden sind bemerkenswerte Porträts dieser letzten Kleinstgemeinden Thüringens. Andrä und Petermann beschreiben weder ein Landlustidyll noch eine Provinzhölle. Sie schauten genau hin und zeichnen oft mit einem Augenzwinkern sehr einfühlsam Bilder der letzten noch selbst verwalteten kleinen Gemeinden. Dabei stellte sich den Autoren immer auch die Frage: Was ist eigentlich Heimat? Und sie fanden Antworten. „Heimat ist ein Raum“, meint Yvonne Andrä. Zeit verändere diesen Raum der Heimat.

Nach Abschluss ihres Projektes bleiben eine Vielzahl an Bildern, die „nebeneinander stehen, ineinander fließen“, ohne dass die Autoren eines als beispielhaft für alle herausheben möchten. Was Yvonne Andrä und Stefan Petermann bei ihrer Reise durch die kleinsten Dörfer Thüringens aber auffiel, sind die Kinder. Das Bemühen um Kindergartenplätze, weite Schulwege und letztendlich Abwanderung der Heranwachsenden. Von den Höfen verschwinden die Generationen, Leerstellen entstehen. Manchmal werden sie von neu Zugezogenen gefüllt, registrierten Andrä und Petermann. „Friede. Freude. Eier. Kuchen“ wie die Schildchen auf den vier schrägen Tonvögeln in Burgk ankündigen, ist deshalb aber noch lange nicht. „Hier geht es mehr darum, was man macht, als was man ist“, beobachteten sie in den Dörfern. Unentgeltliche Tätigkeiten seien unentbehrlich für das Dorf. „Wer dieses Verständnis nicht hat, wird im Dorf keinen Frieden finden“, sind Andrä und Petermann überzeugt. Es sei ein Geben und Nehmen, das entscheide darüber, ob ein Dorf nur Dorf ist oder ein Zuhause.

Im Herbst präsentierte eine Ausstellung im Thüringer Landtag 30 Foto und Texten, – 30 Eindrücke aus 10 Orten. Die Bilder sind auch im Buch zu finden. Sie erzählen wie alle anderen von Verlust und Hoffnung, Arbeit und Anstrengung, erzählen auch politische Geschichte und von Veränderung.

