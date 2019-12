Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Buchpremiere in der ACC-Galerie

Ihr Buch „Jenseits der Perlenkette“ stellen die Filmemacherin Yvonne Andrä (Fotos) und der Autor Stefan Petermann am Samstag in der ACC-Galerie in Weimar vor. Es hat dort Premiere und ist im Weimarer Eckhaus-Verlag erscheinen. Sie bereisten mit Kühdorf, Eichstruth, Scheiditz, Asbach-Sickenberg, Thüringenhausen, Kleinbockedra, Meusebach, Burgk, Gerstengrund und Quaschwitz die letzten Kleinstgemeinden Thüringens. Alle sind (noch) selbstverwaltet und haben weniger als 100 Bewohner. Im Zentrum stehen die Menschen, Traditionen, Landflucht, Natur, DDR-Geschichte, aber auch: Was heißt es, auf dem Land zu wohnen?

Samstag, 28. Dezember, 18 Uhr; ACC-Galerie