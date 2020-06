Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Buchstaben-Paten gesucht

Wer über den Historischen Friedhof in Weimar schlendert, dem fällt an der Mauer der Südseite etwas auf: Seit März sind an der Grabstätte von Dr. Carl Friedrich Horn Teile der Inschrift wieder gut lesbar. Die Idee zur Restaurierung und das Geld dafür kamen von der letzten noch lebenden Nachfahrin des Stiftspredigers und Mitbegründers der „Gesellschaft der Freunde in der Not“, teilte Paul Andreas Freyer, Vorsitzender des Falkvereins, mit. Leider sei ein Sponsor abgesprungen, so dass die bisherigen Restaurierungsarbeiten am Doppelgrab auf den Namen und die Lebensdaten Horns beschränkt blieben. Die farbliche Neufassung der Buchstaben kostet pro Zeichen elf Euro. Noch fehlen 150 Buchstaben. Jetzt ist der Falkverein auf der Suche nach Buchstaben-Paten. Die ersten 200 Euro (18 Buchstaben) sind bereits gespendet worden. Ungeachtet der Resonanz haben die Falk-Freunde den Auftrag zur Vollendung der Arbeiten an den Steinmetzbetrieb Dospiel vergeben. Eine Arbeit, die sich lohnt. Da ist sich der Vereinsvorsitzende Paul Andreas Freyer sicher: „Der Historische Friedhof mit seinen Grabstätten ist erlebbare Stadtgeschichte.“ Bis Mitte August spätestens werden auch die Lebensdaten von Horns Frau Sidonia geborene Marschall und die Information „Johannes Falks Freund u. Mitbegründer der Gesellschaft der Freunde in der Not…“ wieder gut sichtbar sein.