Buchvorstellung in Weimar: Eine Schriftart mit Kultfaktor

Die Neuveröffentlichung "Mono is the new Black. Monospace Fontionary" wird bei Mbooks in Weimar vorgestellt.

Weimar. Robert Steinmüller stellt in Weimar sein Buch über den Font Mono vor. Das macht die Schriftart so besonders:

Monospaced-Schriften gehen auf die Schreibmaschine zurück und sind charakterisiert durch die Besonderheit der gleichen Breite aller Buchstaben, Ziffern und Zeichen. Kurzum, Mono ist Kult. Robert Steinmüller ist Autor des neuen Buchs „Mono is the new Black. Monospace Fontionary“, das am Freitagabend, 18 Uhr, bei Mbooks (Marktstraße 16) in Weimar vorgestellt wird.

Das Buch erscheint im Schweizer Fachbuchverlag Niggli. Zur Präsentation kommt auch der kanadische Grafikdesigner und emeritierte Bauhaus-Professor Jay Rutherford nach Weimar, der Vorwort und Übersetzung schrieb. Steinmüller und Rutherford sprechen gemeinsam über historische und aktuelle Bezüge.

Ziel des Handbuches ist es, Typografen, Schriftentwickler, Designer und Kulturinteressierte mit Fakten, Analysen, Expertenpositionen und Praxisbeispielen sowie einer umfassenden Schriftensammlung zu informieren und zu inspirieren. „Mono is the new Black“ soll tiefgreifende Fakten, gründliche Analysen, und verschiedene Expertenperspektiven liefern und wird begleitet von einer Sammlung von 170 Monospace-Schriften, die den Wandel dieses markanten Schrifttyps im Laufe der Zeit verdeutlichen.