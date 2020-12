Bücherschleuse neu eingerichtet

Ihre Bücherschleuse richtet „Die Eule – Knabes Verlagsbuchhandlung“ wieder ein. Diese habe sich beim Lockdown im Frühjahr bewährt, teilte Ulrike Wolf für den Knabe-Verlag mit. Damit bekommen Bücherfreunde selbst jetzt noch die Möglichkeit, Weihnachtsgeschenke und Lesenachschub zu besorgen. Sie können die gewünschten Bücher unter www.buch-weimar.de bestellen und dann vor Ort abholen. Online kann man in Ruhe nach Büchern stöbern und das passende Geschenk finden. Verwiesen wird auch auf das Kundenmagazin Kudu (online: kudu.buch-weimar.de). Die Bücher sind in der Regel über Nacht da. Den Kunden werde jedoch empfohlen, lieber erst einen Tag später vorbeizukommen, da es in Einzelfällen mal etwas länger dauern könne.

Geöffnet Mo-Sa 13-14 Uhr, Tel. 0176/32732437