Bühne frei in Weimar für junge Talente

Weimar. Ein Show-Wochenende steht am 11. November in der Weimarer Schwungfabrik an.

Musik, Artistik und Tanz treffen am Wochenende in der Weimarer Schwungfabrik aufeinander. Am Samstag, 11. November, 9.30 Uhr, starten Workshops, bei denen Performances entwickelt und am Sonntag um 17.30 Uhr bei der Offenen Bühne präsentiert werden. Angeboten werden Luftartistik und Chinesischer Mast (ab zehn Jahren) und ein Dancehall-Tanzkurs (ab zwölf Jahren). Auch Künstlerinnen und Künstler können die Open Stage für ihren Auftritt nutzen. Für Gäste ist der Eintritt frei. Anmelden unter: info@flybye-artistik.de