Bühne für afghanische Künstler in Weimars Galerie „Eigenheim“

Weimar. Das Goethe-Institut im Exil ist während des Kunstfestes zu Gast in Weimars Galerie „Eigenheim“.

Als Raum für zeit­ge­nös­si­sche Kunst und Kom­mu­ni­ka­ti­on hat die Weimarer Galerie Eigenheim während des Kunstfestes im Gärtnerhaus das Goethe-Institut im Exil zu Gast. An diesem Mittwoch, 23. August, öffnet hier um 19 Uhr die Ausstellung „Transforming Imagination – Afghan Art Between Tradition and Rebellion“.

In den Län­dern, in de­nen das Goe­the-In­sti­tut auf­grund von Krie­gen oder Zen­sur seine Stand­or­te schlie­ßen muss­te, ge­hen für Künst­ler und In­tel­lek­tu­el­le Räu­me für Wi­der­spruch, Dia­log und in­ter­kul­tu­rel­len Aus­tausch ver­lo­ren. Das Goe­the-In­sti­tut im Exil ist Be­geg­nungs­ort, Schutz­raum und Büh­ne für Kul­tur­schaf­fen­de, die in ih­rem Hei­mat­land nicht mehr ar­bei­ten kön­nen.

Goethe-Institut in Kabul musste Arbeit einstellen

Das Goe­the-In­sti­tut Af­gha­nis­tan wur­de 2017 durch ei­nen An­schlag schwer be­schä­digt und muss­te die Ar­beit ein­stel­len. Seit der Macht­über­nah­me der Ta­li­ban 2021 ist die La­ge in Af­gha­nis­tan schwie­rig: Das Land ist iso­liert und Frau­en sind aus dem öf­fent­li­chen Le­ben wei­test­ge­hend ver­bannt. Auch für Künst­ler sei die Rück­kehr der Ta­li­ban ver­hee­rend gewesen.

Das Goe­the-In­sti­tut im Exil wid­met sich in der zwei­ten Jah­res­hälf­te der Kul­tur­sze­ne Af­gha­nis­tans und gibt ihr ei­ne Büh­ne. Die Weimarer Aus­stel­lung zeigt Ar­bei­ten der in Brooklyn lebenden Künstlerin Shiraz Faz­li, der in London lebenden Fil­me­ma­che­rin Par­wa­na Hay­dar und des AVAH Coll­ec­ti­ves (Af­ghan Vi­su­al Arts & Histo­ry), des aus den Niederlanden stammenden und in Berlin lebenden Künstlers Qeas Pir­zad, der af­gha­ni­schen Mul­ti­me­dia-Künst­le­rin Shamay­el Sha­li­zi sowie des Kunst­kol­lek­tivs „Art­Lords“. Die Ausstellung ist bis zum 10. September donnerstags bis samstags jeweils von 16 bis 19 Uhr zu sehen.