Bürgerbeteiligung nun auf elektronischem Weg

Eine neue Höchstspannungs-Freileitung soll voraussichtlich ab 2023 zwischen dem sächsischen Pulgar und dem Umspannwerk Vieselbach entstehen. Diese Trasse, deren Korridor die Bundesnetzagentur festgelegt hat, quert auch den Norden des Weimarer Landes.

Um die Öffentlichkeit wie vorgeschrieben in der Planungsphase am Verfahren zu beteiligen, hatte Netzbetreiber „50Hertz“ für diese Woche eine Informationstour geplant. Das „Dialog-Mobil“ sollte am Montag, 16. März, in Darnstedt bei Bad Sulza Station machen, am Dienstag, 17. März, in Buttelstedt und Berlstedt sowie am Mittwoch, 18. März, in Vieselbach. Nach dem Verbot größerer Ansammlungen im Zuge der Corona-Epidemie wurde die Tour abgesagt.

Stattdessen bietet „50Hertz“ auf der Projektwebseite bis einschließlich Montag, 23. März, umfangreiches Material zum Planungsstand. Zudem finden sich dort Kontaktinformationen, um Fragen und Hinweise zur Trassenplanung an die richtige Adresse zu bringen. Grundsätzlich ist beim Unternehmen von Montag bis Freitag zwischen 8 bis 20 Uhr ein kostenfreies Bürgertelefon eingerichtet, an dem man sein Anliegen hinterlassen kann und einen Rückruf erhält.

Darüber hinaus werden spezielle Telefon- und Online-Sprechzeiten angeboten: am Mittwoch, 18. März, von 9 bis 12 Uhr, am Donnerstag, 19. März, von 15 bis 18 Uhr sowie am Montag, 23. März, von 9 bis 11 Uhr. Wer Fragen und Hinweise zum Genehmigungsverfahren, Leitungsverlauf und der Berücksichtigung von Mensch und Natur hat, kann sich an Elke Brennenstuhl unter 0228/2673118 sowie per E-Mail an elke.brennenstuhl@50hertz.com wenden. Bei Fragen und Hinweisen zur technischen Umsetzung sowie für Flächeneigentümer und -bewirtschafter ist Friedrich Kopp Ansprechpartner unter 030/51502453 sowie per E-Mail unter friedrich.kopp@50hertz.com. Bei allgemeinen Fragen und technischen Problemen ist Marie Bartels unter 030/51502162 beziehungsweise marie.bartels@50hertz.com erreichbar.

