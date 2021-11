Bürgerkoffer für Weimar sofort nötig

Wartebereich am Bürgerbüro der Stadtverwaltung vor der Pandemie und der Terminpflicht.

Weimar. CDU-Fraktion unterstützt die Anschaffung durch eine außerplanmäßige Ausgabe

Digitale oder telefonische Terminvereinbarung für Anliegen im Weimarer Bürgerbüro sind inzwischen gängige Praxis. In Stadtrat und Stadtverwaltung setzt sich aber die Erkenntnis durch, dass es auch Bürger gibt, die das Bürgerbüro nicht persönlich aufsuchen können. Zum Beispiel, weil sie in Betreuung stehen oder weil sie körperlich nicht in der Lage sind, einen Vor-Ort-Termin wahrzunehmen.

Damit kann die Stadtverwaltung inzwischen aber nicht mehr allen Anliegen von Bürgern nachkommen. Eine Gesetzesänderung verlangt, dass für den Bundespersonalausweis – wie bisher schon für den Reisepass – vom Bürger zwingend Fingerabdrücke zu nehmen sind. Heute geschieht das digital. Für die Abnahme von Fingerabdrücken jenseits des Bürgerbüros steht allerdings keine Technik zur Verfügung.

Bis zum 31. Juli 2021 konnten in begründeten Ausnahmefällen auch Anträge auf Ausstellung eines Personalausweises in der Wohnung oder in einer Betreuungseinrichtung entgegengenommen werden. Seit dem 1. August 2021 schließt das Gesetz das aus.

Aus diesem Grund hatte die CDU-Fraktion im Hauptausschuss des Stadtrates um Antwort zur künftigen Verwendung des Bürgerkoffers gebeten. Aus einer städtischen Stellungnahme geht nun hervor, dass die Stadtverwaltung für die notwendigen technischen Rahmenbedingungen sorgen wird. Mit dem sogenannten Bürgerkoffer der Bundesdruckerei sei es möglich, zukünftig auch Bundespersonalausweise und Reisepässe vor Ort beim Bürger zu beantragen. Der Koffer enthalte die entsprechende mobile Technik zur Abnahme von Fingerabdrücken.

Durch das zuständige Dezernat wurden für den Haushalt 2022 bereits die finanziellen Mittel beantragt. Doch der Bedarf der Bürger besteht jetzt. Die CDU-Fraktion unterstützt deshalb auch „die priorisierte Anschaffung der Bürgerkoffer mittels einer außerplanmäßigen Ausgabe“, hieß es in einer Pressemitteilung des Fraktionsvorsitzenden Peter Krause.