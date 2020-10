Bürgermeister wollen Nachbesserung für Sportstätten

Die Turnhalle in Tannroda gehört zu den kommunalen Sportstätten, die der Kreis auch für den Schulsport nutzt.

Beim Entwurf des Landratsamtes, die Nutzung kommunaler Sportstätten für den Schulsport künftig mit Pauschalen zu vergüten, sieht der Kreisverband des Gemeinde- und Städtebundes noch Nachbesserungsbedarf. Das betonte das Gremium, in dem sich die haupt- und ehrenamtlichen Bürgermeister sowie die VG-Chefs des Weimarer Landes wiederfinden, am Mittwoch bei seiner Jahreshauptversammlung in Bad Berka.