Bürgerpreis zum 22. Mal ausgelobt

Mit ihrem Bürgerpreis würdigt die Sparkassenstiftung Weimar-Weimarer Land bürgerschaftliches Engagement. Noch bis zum 31. August werden Bewerbungen entgegengenommen. Am Bürgerpreis können sich einzelne Personen, Gruppen, Vereine oder Initiativen beteiligen, die sich in besonderer Weise bürgerschaftlich engagieren. In den Kategorien „U21“ und „Alltagshelden“ können sich Engagierte selbst bewerben oder von Dritten vorgeschlagen werden. Die Teilnahme in der Kategorie „Lebenswerk“ erfolgt ausschließlich durch den Vorschlag Dritter. Der Bürgerpreis ist mit insgesamt 5000 Euro dotiert und wird im Rahmen einer Feierstunde am 11. Dezember 2020 übergeben. Viele Menschen sind in Weimar und im Weimarer Land ehrenamtlich aktiv. Den Bürgerpreis lobt die Sparkassenstiftung in diesem Jahr bereits zum 22. Mal aus. Seit 1999 wurden 144 Einzelpersonen und Gruppen mit Preisgeldern von mehr als 111.000 Euro ausgezeichnet.

Die Bewerbungsunterlagen sind im Internet unter www.sparkassenstiftung-weimar.de erhältlich. Bewerbungsende ist der 31. August 2020.