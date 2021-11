Weimar. Der Weimarer Landtagsabgeordnete Steffen Dittes (Die Linke) lädt zur Bürgersprechstunde ein.

Der Weimarer Landtagsabgeordnete Steffen Dittes (Die Linke) lädt zu seiner monatlichen Bürgersprechstunde ein. Am Montag, 22. November, 13 bis 15 Uhr, steht er in seinem Büro in der Marktstraße 17 Rede und Antwort. Es wird um eine vorherige Anmeldung per Mail unter wahlkreis@steffen-dittes.de oder Telefon (03643) 9000611 gebeten.