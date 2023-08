Der Vorsitzende der Linke-Fraktion, Steffen Dittes, in seinem Büro im Thüringer Landtag.

Bürgersprechstunde mit Steffen Dittes in Weimar

Weimar. Der Fraktionsvorsitzende der Thüringer Linken Steffen Dittes lädt zur Bürgersprechstunde nach Weimar. Die Themen können Weimar als auch das Land Thüringen betreffen.

Der Fraktionsvorsitzende der Thüringer Linken, Steffen Dittes, lädt zur Bürgersprechstunde. Am Montag, dem 14. August, können Bürgerinnen und Bürger zwischen 14 und 16 Uhr mit dem Abgeordneten im Büro in der Marktstraße 17 in Weimar ins Gespräch kommen. Die Themen können laut Pressemitteilung sowohl die Stadt Weimar als auch das Land betreffen.

Anmeldung per Mail unter: wahlkreis@steffen-dittes.de oder per Telefon: 03643 / 90 00 611