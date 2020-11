Zur vorigen Einwohnerversammlung wurde die neue Chronik des Stadtteils vorgestellt. Der nächste Termin am 16. November kann wegen Corona nicht stattfinden.

Weimar. Das am 16. November angesetzte Einwohnertreffen muss wegen der Corona-Risiken abgesagt werden.

Bürgerversammlung in Weimar-Nord fällt aus

Die für Montag, 16. November, geplante Einwohnerversammlung in Weimar-Nord ist aufgrund der coronabedingten Einschränkungen abgesagt. Die wichtigsten Informationen für den Stadtteil, die die Stadtverwaltung in dieser Runde bekanntgeben wollte, werden schriftlich zusammengefasst und ab dem 16. November im Internet unter https://www.weimar-nord.de/ abrufbar sein, hieß es aus dem Rathaus.

Fragen könnten darüber hinaus per E-Mail an den Ortsteilrat (ortsteil-weimarnord@stadtweimar.de) und an die städtische Ortsteil- und Bürgerbeauftragte (buerger-ortsteile@stadtweimar.de) gestellt werden, teilte die Verwaltung mit.