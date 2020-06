Der Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion und hiesige Abgeordnete Carsten Schneider steht am 8. Juni auf dem Theaterplatz für Gespräche bereit.

Weimar.

Bundes-SPD sucht Dialog mit Bürgern

Ihre sogenannte Dialogtour 2020 führt die SPD-Bundestagsfraktion am Montag nach Weimar. Unter dem Motto „Gekommen, um zu hören“ wollen Mitglieder am roten Info-Bus aus Berlin Bürger auf dem Theaterplatz zum Gespräch einladen. „Gerade in diesen Zeiten ist das direkte Gespräch vor Ort wichtiger denn je“, meint der Weimarer Bundestagsabgeordnete Carsten Schneider, der die Dialogtour als Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion maßgeblich initiiert hat und selbst vor Ort ist. Neben Informationen und Gesprächen zur Bundespolitik gibt es Getränke, Kaffee und Kuchen. Interessierte wurden gebeten, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und die Abstandsregeln einzuhalten.

Montag, 8. Juni, 15.30 bis 18 Uhr, Theaterplatz