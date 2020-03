In Magdalas Sportanlage investiert der Bund über 300.000 Euro.

Magdala. Der Bund unterstützt die Sanierung der Leichtathletik-Anlagen auf dem Sportplatz in Magdala.

Bundesgeld für Magdalas Sport

Die Sanierung kommunaler Einrichtungen stand im Mittelpunkt der jüngsten Beratungen im Haushaltsausschuss des Bundestages. Er stellt auch für Thüringer Sportanlagen Geld zur Verfügung. Um die Lauf-, Weitsprung- und Kugelstoßanlage in der Stadt Magdala wieder nutzen zu können, fließen 340.200 Euro vom Bund in deren Sanierung. „Bewegung und sportliche Betätigung gehört für viele Menschen zum Ausgleich. Daher freue ich mich, dass der Bundestag auch kleine Sportanlagen und Sportvereine unterstützt und so Kommunen entlastet“, sagte SPD-Bundestagsabgeordneter Christoph Matschie.