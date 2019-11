Über die vielfältigen Aufgaben und Berufe bei der Bundespolizei können sich Interessierte am 28. November in der Arbeitsagentur in Weimar informieren.

Weimar. Der Einstellungsberater der Bundespolizeiinspektion Erfurt gibt am 28. November detailliert Informationen zum Einstieg in die Behörde.

Bundespolizei sucht in Weimar Fachkräfte und Berufsnachwuchs

In der Arbeitsagentur in der Rosenthalstraße informiert die Bundespolizei am Donnerstag, 28. November, von 13 bis 18 Uhr über die Arbeit in der Behörde. Sie bietet Berufseinsteigern und Fachkräften unterschiedliche Berufe. Der Einstellungsberater der Inspektion Erfurt informiert über allgemeine Voraussetzungen, Auswahlverfahren sowie Ausbildungs- und Studienverlauf.