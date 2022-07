Bus bringt 25 Kriegsflüchtlinge nach Weimar

Ankunft von ukrainischen Flüchtlingen am Hotel Ramada by Wyndham. Dort wurden schon im April die ersten Familien aufgenommen (Foto).

Weimar. Unterkünfte in der Stadt sind weiterhin rar

Mit einem Bus sind am vergangenen Montag weitere 25 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Weimar angekommen. Es soll sich vor allem um Familien handeln. Auch sie wurden vom Ramada-Hotel aufgenommen, um zunächst ein Dach über dem Kopf zu haben. Damit sind nach Angaben von Oberbürgermeister Peter Kleine aktuell 843 ukrainische Kriegsflüchtlinge in der Stadt Weimar registriert.

Wohnraum für die Menschen zu finden oder zu schaffen, sei weiterhin das größte Problem für die Stadtverwaltung. Vom Freistaat Thüringen gebe es derzeit allerdings Signale, dass der Bus vom Montag vorerst der letzte gewesen sei, der mit Kriegsflüchtlingen nach Weimar geschickt wurde.