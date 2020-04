Die Weimarer Stadtbusse verkehren ab Montag wieder nach Plan wie sonst an Schultagen.

Weimar. Weimars Stadtbusse fahren von Montag, 4. Mai, an wieder nach den Fahrplänen an Schultagen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Busse wieder nach altem Fahrplan

Mit der stufenweisen Öffnung der Schulen nimmt die Stadtwirtschaft Weimar ihren Fahrplan wie an Schultagen wieder auf. Ab Montag, 4. Mai, verkehren alle Bus-Linien von Montag bis Freitag nach den Fahrplänen an Schultagen, jedoch mit Betriebsende gegen 21 Uhr. Weitere Details sind den Fahrplantabellen im Internet unter www.sw-weimar.de zu entnehmen. Infos erhalten Fahrgäste auch im Kundenzentrum am Goetheplatz sowie telefonisch unter 0361/ 19449 (VMT-Servicehotline).